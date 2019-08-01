Пошлины на товары из России вступили в силу [ Редактировать ]
С четверга, 1 августа, в Украине вступили в действие специальные пошлины на товары из России.
Их будут взимать независимо от других пошлин, а уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению.
Решение о введении спецпошлин было принято 15 мая.
В расширенный украинским правительством перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства, цемент и фанерные изделия.
В частности, как сообщило министерство экономического развития и торговли, по итогам 2018 года импорт Украины цементной продукции из России составил почти 17 миллионов долларов, импорт фанеры оценивается в 19,7 миллионов долларов.
В Москве считают, что новые санкции не нанесут особого вреда российской экономике.
Ранее мы писали о том, что в России назвали условие для возвращения украинских моряков.
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