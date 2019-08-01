Новые тарифные инициативы "Укрзализныци" по повышению стоимости грузоперевозок ударят по экономике. Среди ожидаемых последствий - падение производства и сокращение по меньшей мере 52 тысяч рабочих мест. Такик выводы исследования государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза" обнародовал заместитель директора этого учреждения Сергей Поважнюк во время совещания в Государственной регуляторной службе, комментируя вопрос введения автоматической системы индексации тарифов, пишет "Обозреватель".

"На базе задекларированных "Укрзализныцей" основных тарифных инициатив - а именно индексации, которая состоялась в апреле и составила 14,2%, их планов по ежеквартальной индексации (автоматической индексации, - ред.) и эффекта от дерегуляции вагонной составляющей - увеличение доходной части предприятия-монополиста, мы суммарно оцениваем почти в 17 млрд грн. Это деньги, которые должен будет оплатить бизнес", - отметил Поважнюк.

Согласно прогнозам "Укрпромвнешэкспертизы", если тарифные инициативы "Укрзализныци" будут реализованы, резкое увеличение стоимости грузоперевозок заставит часть основных клиентов железной дороги ориентироваться на другие виды транспорта, где такая возможность есть. Если же альтернативы железной дороги нет, новые тарифы неизбежно ударят по отечественной промышленности.

"Из-за увеличения цены, из-за этих дополнительных 17 млрд грн объемы производства снизятся на 14 млн тонн. Больше всего пострадает производство таких грузов, как минстройматериалы (это песок, щебень, известняк), уголь и железорудное сырье. В результате ВВП снизится на 0,5%, экспорт упадет на 1,36%, импорт - на 0,5%. Больше всего пострадают предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности", - отметил Поважнюк.

По мнению эксперта, последствия инициатив "Укрзализныци" непосредственно коснутся и рядовых украинцев. "Сокращение рабочих мест коснется 52 тысяч человек. Бюджеты из-за снижения объемов производства и сокращения рабочих мест недополучат 3,9 млрд грн. Вот цена этого роста тарифов. Он будет иметь отрицательный эффект. Поэтому его нужно минимизировать", - подчеркнул Поважнюк.