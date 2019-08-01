Курс валют на 2 августа: доллар продолжает расти [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 2 августа. Гривна немного упала, а доллар вырос в цене. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.
- 100 USD США – 2534,9919 (1 августа - 2502,0755)
- 100 EUR – 2797,8706 (1 августа - 2790,0644)
Раньше сообщалось о том, что доллар стремительно падает. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.
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