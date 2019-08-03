Кандидатура нового міністра оборони розколола суспільство Німеччини [ Редактировать ]
Не на своєму місці. Більшість німців, за даними соцопитувань, вважають невдалим призначення нового міністра оборони. Чому? І як це вплине на майбутні парламентські вибори? Знає Тетяна Логунова.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер уважно спостерігає за навчанням військових. Оборонне відомство вона очолила трохи більше ніж тиждень тому, і це призначення стало повною несподіванкою для політичних експертів. Крамп-Карренбауер неодноразово наголошувала, що хоче сконцентруватися на партійній роботі й на посаді міністра себе не бачить. Тим більше міністра оборони, бо не має в цій сфері жодного досвіду. Але від пропозиції Ангели Меркель відмовитися не змогла.
"Канцлер прийняла рішення віддати міністерство Крамп-Карренбауер. І це свідчить про її зневажливе ставлення до Бундеверу. Адже тепер відомство очолює жінка, яка, безумовно, має досвід, але аж ніяк не у сфері безпеки й оборони. Тому це рішення хибне", - наголошує Александер Граф Ламбсдорфф, голова фракції Вільної демократичної партії Німеччини в Бундестазі.
Так само думають і пересічні німці. За даними соціологів, вдалим це призначення вважають лише 16 відсотків опитаних. Для порівняння, попередницю Крамп-Карренбауер, колишнього міністра оборони Урсулу фон дер Ляєн підтримували 40 відсотків респондентів.
Скепсис щодо Аннеґрет Крамп-Карренбауер може стати великою проблемою для християнських демократів. Найвірогідніше, саме вона замість Ангели Меркель поведе партію на наступні парламентські вибори. Звісно, голосують німці за політичну силу, але роль лідера й потенційного канцлера теж має неабияке значення.
Щоб завоювати симпатії німців і перетворити Міністерство оборони на трамплін для стрибка у відомство канцлера, Крамп-Карренбауер має два роки. Завдання непросте, адже в Бундесвері купа невирішених питань: застаріла техніка, нестача кадрів, проблеми з фінансуванням.
До того ж, на п'яти християнським демократам наступають інші політичні сили. Згідно з даними соціологів, за рейтингами ХДС уже наздогнала Партія зелених.
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