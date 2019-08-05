Масові розстріли у США: Білий дім закликав посилити перевірки під час купівлі зброї [ Редактировать ]
Тим часом США оговтаються від масових розстрілів. За добу в країні сталися три інциденти зі стріляниною. 29 людей загинули. Дехто вже назвав ці події епідемією терору. Яке вирішення проблеми пропонує Трамп? Розкаже Дмитро Анопченко - він у Вашингтоні.
Три трагедії за добу. У техаському містечку Ель-Пасо двадцяти однорічний місцевий житель у суботу відкрив вогонь у гіпермакреті Walmart. 20 людей загинули, ще два десятки отримали поранення. Серед загиблих - сестра стрілка. Злочинця заарештували.
В Дейтоні, штат Огайо, у неділю зранку 24-річний хлопець у масці та бронежилеті несподівано почав стрілянину у розважальному районі - убив 9 і поранив 27 людей. Нападника застрелили.
Третє повідомлення надійшло з Чикаго. Тут в ніч на неділю невідомі, проїжджаючи на машині повз місцевого парку, відкрили вогонь по групі людей. Семеро отримали поранення, один загиблий.
Те, що відбувається описують в пресі терміном "випадковий тероризм". Підкреслюючи, що ці розстріли неможливо ані передбачити, ані їм запобігти. Звичайні люди починають ненавидіти тих, хто не схожий на них, наприклад, латиноамериканців або - нелегальних емігрантів. І в якийсь момент сповнюються цією ненавистю так, що беруться за зброю.
Дональду Трампу, втім, це пояснення не подобається. Версія про ненависть до емігрантів йому незручна й невигідна. Спілкуючись з журналістами відразу після трагедії, президент заявив - нападники були хворі.
"Подивіться на обидва інциденти, це ж психічне захворювання. Це люди, які дуже і дуже серйозно психічно хворі".
Від початку року в Сполучених штатах вже сталося два десятки масових розстрілів. І, розуміючи, що частину суспільства пояснення цих випадків психічними захворюваннями навряд чи влаштує, вже сьогодні вранці глава Білого дому повідомив у твіттері - пропонує посилити перевірки під час купівлі зброї.
"Республіканці і демократи повинні об'єднатися і домогтися жорстких перевірок біографічних даних, можливо, об'єднавши це з вкрай необхідною імміграційною реформою".
Від початку року в Сполучених штатах вже сталося два десятки масових розстрілів. І минулі вихідні значно поповнили цю скорботну статистику.
За даними New York Times, практично кожен другий легальний ствол у світі - у жителів США. Американці володіють сорока двома процентами всієї зброї на планеті, хоча кількість жителів країни - всього 4 відсотки від населення світу. Газета наводить ще одну цифру: за останні півстоліття кожен третій стрілок, який влаштовував масові бійні в різних країнах світу - американець. І резюмує - із цим потрібно щось робити! Ось тільки за Трампа серйозні зміни навряд чи відбудуться - адже його виборці проти "збройних обмежень", а Трам думає вже про другий термін президенства.
ФБР тим часом попереджає про нову небезпеку. У заяві Бюро йдеться - "допомагають, чим можуть, в розслідуванні злочинів". І водночас побоюються, що "екстремісти, які знаходяться в США, можуть надихнутися цими і попередніми гучними нападами"- і влаштувати "аналогічні злочини". Громадян просять бути пильними - але це більше лякає Америку.
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