В последнее время популярная российская певица Ольга Бузова стала все чаще попадать под прицел подписчиков. Звезда уже не впервые нарывается на критику. Так, на этот раз в сети Бузову жестко раскритиковали "фанаты" за неумение петь и вести себя на людях.

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В своем Instagram Бузова поделилась с поклонниками фото с концерта Дженнифер Лопес, где позирует на фоне сцены. Однако, по мнению подписчиков, это не выставляет ее успешной певицей.

"Учись "звезда" как надо петь, танцевать и делать шоу!", "Надеюсь, что ты поняла, как надо выступать", ""Сесть в сторонке и краснеть от стыда за свое "творчество", вот что надо было вам, Оля, сделать", Тебе, недопевице, очень далеко до нее, и никогда не быть такой знаменитой, красивой, яркой, стройной, а главное - поющей".

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