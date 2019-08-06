"Учись, звезда!": Ольгу Бузову жестко раскритиковали в сети [ Редактировать ]
В последнее время популярная российская певица Ольга Бузова стала все чаще попадать под прицел подписчиков. Звезда уже не впервые нарывается на критику. Так, на этот раз в сети Бузову жестко раскритиковали "фанаты" за неумение петь и вести себя на людях.
В своем Instagram Бузова поделилась с поклонниками фото с концерта Дженнифер Лопес, где позирует на фоне сцены. Однако, по мнению подписчиков, это не выставляет ее успешной певицей.
"Учись "звезда" как надо петь, танцевать и делать шоу!", "Надеюсь, что ты поняла, как надо выступать", ""Сесть в сторонке и краснеть от стыда за свое "творчество", вот что надо было вам, Оля, сделать", Тебе, недопевице, очень далеко до нее, и никогда не быть такой знаменитой, красивой, яркой, стройной, а главное - поющей".
Ранее мы писали о том, что Киркоров с детьми поразил фанатов.
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