Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова регулярно делится с поклонниками новыми видео с концертов. Так и на этот раз звезда опубликовала видео со своего последнего выступления и по словам фанатов, это была не лучшая ее идея.

"Все, что хочу сейчас я - быть счастливой. Мое счастье на сегодняшний день это сцена, музыка и вы. Спасибо, что хором поёте мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше - больше", - написала Бузова.

Под опубликованным видео в Instagram подписчики высказали свое недовольство, отметив, что голос Бузовой стал почти не слышен после того, как, вероятно, выключилась фонограмма.

"Позорище!", "Вы совсем не уважаете своих поклонников?", "Сплошной шум и шепот безголосой певицы!", "Где голос?", "Петь не пробовала?", Какая искренность, если под фонограмму поет?", - возмутились подписчики.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова в очередной раз стала поводом для насмешек.