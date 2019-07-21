"Позорище": Ольгу Бузову уличили в обмане (видео) [ Редактировать ]
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова регулярно делится с поклонниками новыми видео с концертов. Так и на этот раз звезда опубликовала видео со своего последнего выступления и по словам фанатов, это была не лучшая ее идея.
"Все, что хочу сейчас я - быть счастливой. Мое счастье на сегодняшний день это сцена, музыка и вы. Спасибо, что хором поёте мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше - больше", - написала Бузова.
Под опубликованным видео в Instagram подписчики высказали свое недовольство, отметив, что голос Бузовой стал почти не слышен после того, как, вероятно, выключилась фонограмма.
"Позорище!", "Вы совсем не уважаете своих поклонников?", "Сплошной шум и шепот безголосой певицы!", "Где голос?", "Петь не пробовала?", Какая искренность, если под фонограмму поет?", - возмутились подписчики.
Водица 💦💦💦 Всё, что хочу сейчас я - быть счастливой ❤️ Моё счастье на сегодняшний день это сцена, Музыка и Вы 🙏🏻 Спасибо, что хором поёте мои песни 🤤🤤🤤 Спасибо, что любите меня и принимаете 🙌🏻 Дальше - больше 💪🏻 Бишкек, я обязательно вернусь...Спасибо за любовь ❤️ Ваша Оля 👱🏻♀️🎤 #бузоватур2019#моилюдивсегдасомной#тиритири
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова в очередной раз стала поводом для насмешек.
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