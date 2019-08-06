Популярный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров любит делиться в соцсетях фотографиями с детьми. Так, на этот раз звезда в Instagram поделился ярким снимком со своими малышами.

"Лазурный берег, Сан-Тропе... Здесь, на французской ривьере, открылся супер модный, и комфортный отель, и не просто открылся, а распустился как ландыш, а именно отель, в котором мы отдыхали с моей семьей. В этом отеле заботятся о гостях, как о редких цветках. Люблю, когда окружает красота. Автором этого проекта выступил всемирно известный дизайнер, мой тезка - Филипп Старк", - подписал фото Киркоров.

Поклонники умилились семейным снимком Киркорова: "Какая прекрасная фотография! Детки - чудо", "Сумасшедший папа,в хорошем смысле этого слова! Молодец,Филипп! Счастья Вам и Вашим деткам!", "Счастливые дети у достойного папы!!!!Браво Киркоров!!!!Таких Пап да по больше!!!".

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