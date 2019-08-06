Знаменитая во всем мире супермодель Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха в Италии.

Так, на фото модель позирует в бронзовом купальнике на камнях на завораживающем фоне морского пейзажа. В сети сразу же разгорелась дискуссия касательно новых фото модели. Одни назвали новые кадры одними из худших за последнее время, а другие, наоборот, хвалили хороший стиль и вкус модели.

"Восхитительно", "Ангел в самом прекрасном месте", "Просто невероятная" - написали фанаты в комментариях.

Также мы писали о том, что Алессандра Амбросио шокировала фигурой в купальнике.