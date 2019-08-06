Алессандра Амбросио поразила "горячими" фото в эффектном купальнике [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире супермодель Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха в Италии.
Так, на фото модель позирует в бронзовом купальнике на камнях на завораживающем фоне морского пейзажа. В сети сразу же разгорелась дискуссия касательно новых фото модели. Одни назвали новые кадры одними из худших за последнее время, а другие, наоборот, хвалили хороший стиль и вкус модели.
"Восхитительно", "Ангел в самом прекрасном месте", "Просто невероятная" - написали фанаты в комментариях.
Также мы писали о том, что Алессандра Амбросио шокировала фигурой в купальнике.
по теме
Популярная супермодель поделилась нежными фото
Знаменитая во всем мире южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол удивила поклонников
Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в откровенном купальнике (фото)
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото
"Сумасшедший папа": Киркоров с детьми поразил фанатов
Популярный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров любит делиться в соцсетях фотографиями с детьми
"Провинциалка": Наташа Королева напугала опухшим лицом с цистерной алкоголя
Популярная певица Наташа Королева шокировала новым фото
Анастасия Волочкова удивила растяжкой на катере (фото)
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова регулярно делится с поклонниками новыми достижениями