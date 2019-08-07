В среду, 7 августа, в Днепре на улице Макарова загорелся автомобиль. Полицейский заметили Daewoo, который медленно перекатывалась через трамвайные пути. Из-под его капота автомобиля валил дым, передает "Информатор".

Правоохранители сразу же бросились к пылающему авто. Отмечается, что из-за темной тонировки стекол было непонятно, есть ли кто-то в салоне, поэтому инспектор разбил одно из окон Daewoo. Внутри никого не оказалось. Полицейские остановили машину и попытались потушить ее своими силами. Тем временем люди вызвали спасателей.

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Окончательно справиться с огнем удалось уже спасателям - они залили автомобиль водой, чтобы пресечь любую возможность возгоранию возникнуть снова. За все это время хозяин Daewoo на месте так и не появился. Только позже, спустя минут 40, к патрульным подошел парень и сказал, что увидел видео с горящей машиной в одном паблике в Instagram и понял, что она уж слишком похожа на его.

Как так вышло, что автомобиль покатился, и из-за чего возникло возгорание - пока неизвестно. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранители.

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