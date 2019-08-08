За три тижні до початку навчального сезону в магазинах зі шкільними товарами ажіотаж

Першовереснева лихоманка. За три тижні до початку навчального сезону в магазинах зі шкільними товарами ажіотаж. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч - дізнавались наші кореспонденти.

Збиратися в школу для родини Омельянчиків щороку - цілий ритуал.

"Я іду у третій клас та мені потрібні для навчання олівець, ручка, фломастери. Ще мені потрібні зошити та щоденник, піджачок, рубашка, штани та туфлі", - говорить Марк Шандига, школяр.

Де і які шкільні товари у супермаркеті - мати Марка вже знає напам'ять. Сьогодні школяру придбали новий шкільний костюм та зошити.

"Починаю підговку до школи завчасно, ще наприкінці березня. Тому що, як правило, в серпні вже немає ні розмірів, ні моделей, які цікавлять", - говорить Каріна Омельянчик, мати школяра.

Найкраще купувати шкільний одяг у великих супермаркетах, запевняє мати. А от підтримати українського виробника зможе далеко не кожна родина - ціни на вітчизняні товари у рази вищі.

"Я дуже ціную українського виробника і справді є дуже якісні речі, проте в першому класі я побігла на шкільну ярмарку купувати наше українське і вийшло недешево. Так, піджачок ми придбали за півтори тисячі гривень, брюки коштували дев'ятьсот і вони повинні бути не одні у хлопчика, а дві-три пари - і так чек вийшов немаленький. Я зрозуміла, що дешевше, по перше, купувати речі наприкінці сезону, тому що розпродають минулі колекції, але вони всі такі ж самі класичні", - говорить Каріна Омельянчик, мати школяра.

У столичних магазинах запевняють - цьогоріч вартість товарів для учнів майже не збільшилась.

"Костюм шкільний хлопчику можна купити за 750 грн, сукня для дівчинки стане десь в районі 350 грн, комплект юбка та блуза - від 400 грн", - говорить Олена Аркушова, продавець-консультант.

У продавців кінець літа - найспектоніший час.

"Купують шкільну форму зазвичай, купують одяг для дівчаток та хлопчиків. Також придивляються рюкзаки та канцелярські приналежності", - говорить Антоніна Коломієць, продавець-консультант.

На канцелярські товари цьогоріч батькам доведеться викласти близько двохсот - двохсот п'ятдесяти гривень.

"Пенал, карандаш, лінійка, ластик, ручка - це десь буде в районі 30 грн. Зошити - клітинка, лініка - в районі 60 грн. Пензлики, краски і альбом - це буде в районі 40 грн. Щоденник - від 12 грн. Словник для записів іноземних слів - від 15 грн", - пояснює Олена Аркушова, продавець-консультант.

Отож, зібрати учня до школи цьогоріч стане батькам у середньому до п'яти тисяч гривень. Взуття коштуватиме від 500 грн до двох з половиною тисяч. Хлопчачий костюм можна купити за ціною від семисот гривень. Спідниця та блуза для дівчинки від 400 до півтори тисячі гривень. Зошити, ручки, пенали, лінійки ще сімсот гривень. А от чи радувати дітей дорогими гаджетами, прикрасами чи косметикою - тут для фантазії батьків немає меж. Головне - товщина гаманця.