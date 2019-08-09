Если в жизни черная полоса и что-то не ладится, виноватым в этом может быть номер телефона, который несет негативную энергию и разрушает судьбу человека. Как узнать, какую энергию несет ваш номер телефона?

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С помощью чисел можно узнать массу важной информации. Для того, чтобы узнать что означает ваш номер, необходимо сложить все цифры до получения простого числа. Например, 0937653578: 0+9+3+1+4+5+3+5+2+8=39. Теперь 3+9=12, 2+1=3. Число вашего телефонного номера - 3, теперь прочитайте описание и узнайте, что же оно значит.

1 - Владелец этого номера наделен энергией, которой хватит, чтобы реализовать все задуманные планы и желания. Есть один нюанс, его обладателю не нужно сомневаться и медлить в решении важных вопросов, действовать нужно немедленно, этот риск будет оправдан.

2 - Владелец такого номера очень общителен, быстро находит общий язык с окружающими и способен продуктивно вести переговоры и налаживать новые связи. Если человека не устраивает текущее положение дел и он хочет добиться большего, нужно выходить из зоны своего комфорта

3 - Это номер активных личностей, он идеален для того, чтобы договариваться о деловых встречах, переговорах, поездках, поэтому отлично подходит для журналистов, рекламщиков, людей из сферы шоу-бизнеса. Обладатели этого номера стремятся помочь всем и успеть всюду, разрываясь на части, но чтобы быстро не перегореть нужно остановиться и подумать вначале о себе и своих интересах, а потом уже и о других.

4 - Такой номер подходит для повседневного общения о бытовых делах, о вопросах, связанных со строительством и ремонтом, но совершенно не годится для решения какие-то серьезных деловых вопросов. Обладатель такого номера должен пересмотреть свои жизненные ценности и по-другому расставить приоритеты, чтобы что-то изменить в своей жизни и добиться большего.

5 - Пятерка принесет своему владельцу удачу, уверенность в себе и откроет дверь для реализации давно задуманных планов. Именно по этому номеру телефона могут решаться важные вопросы и переговоры, которые принесут успех и финансовое благополучие. Единственное, этот номер телефона совершенно не подходит для того, чтобы выяснять отношения с родственниками или любимыми людьми, рискуете нарваться на очень неожиданные последствия, исправляя которые, потратите много сил и времени.

6 - Этот номер подходит для решения общественных вопросов, благотворительности, организации конференций, решения бытовых и семейных вопросов. Но совершенно не годится для бизнеса и деловых переговоров, особенно тех, которые требуют принятия четких и решительных действий. Обладателям этого номера телефона необходимо прислушиваться к себе и своей интуиции, а также брать во внимание советы близких.

7 - Такой номер идеален для людей, которые работают в сфере науки, технических разработок, а также в области астрологии и философии. Но вести бизнес и важные дела по нему вряд ли получится, разве что выслушать дельные совету, которые помогут в реализации задуманного. Обладателю такого номера телефона нужно научиться оригинально мыслить и искать нестандартные решения для возникающих проблем, так как данное число в нумерологии символизирует творчество и искусство.

8 - Идеальный номер телефона для бизнесмена и руководителя отдела продаж, он усиливает авторитет и помогает быстро добиться успеха и материального благополучия. Важные дела решаются легко и быстро, все запланированные переговоры проходят успешно. Этот номер поможет вам добиться успеха и быстро подняться по карьерной лестнице, не упустите свой шанс.

9 - Номер прекрасно подходит для новичков в сфере бизнеса, так как поможет с легкостью начать успешные дела и проекты, наладить коммерческие связи. Прекрасно подходит для людей из сферы искусства: художников, архитекторов, дизайнеров. Владельцу такого номера нужно обращать внимание не только на материальные ценности, но и развиваться духовно, это очень поможет в реализации задуманного.

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