Нумерология: что означает первая буква вашего имени [ Редактировать ]
Нумерология - это сложная наука, которую долгое время пытались изучить самые разные народы. У каждого из нас есть свое счастливое число, которое помогает в повседневной жизни. Его узнать можно и без сложных вычеслений, достаточно просто посмотреть значение первой буквы вашего имени.
1 - число сильных людей
Вы с легкостью отстаиваете свою позицию и доказываете правоту. Вам не составит труда доказать всем, что вы справитесь с любой проблемой, достаточно только обратиться к вам.
2 - число храбрых людей
Часто говорят "мужество не купишь за деньги". Это правда, так как храбрость в характере человека. Согласитесь, сейчас эта черта характера на вес золота и очень важно ценить в близком человеке его смелость и решительность.
3 - число стойких людей
Вашими сильными сторонами являются рациональность мышления и умение правильно и здраво оценивать сложившуюся ситуацию. Мнение окружающих вам практически безразлично и поэтому вы довольно редко делаете то, что от вас требуют другие.
4 - число мужественных людей
Вы наделены мужественностью, активностью, силой воли и способностью успешно и смело действовать даже в самых сложных ситуациях.
5 - число ответственных людей
Вы всегда сильно привязаны к результату, поэтому считаетесь невероятно ответственным человеком. Начальник легко доверит вам сложные задания, а близкие могут быть спать спокойно.
6 - число щедрых людей
Вы обожаете делать красивые жесты, и вам не свойственна жадность. Вы любите дарить подарки, устраивать сюрпризы и платить за всех в ресторане.
7 - число общительных людей
Вы - прекрасный собеседник. Вы любите делиться информацией и узнавать что-то новое - оттого очень ценят разговорчивых людей с широким кругозором. Ваши привлекательные черты - доброжелательность, объективность и умение расположить к себе любого.
8 - число самокритичных людей
Вы увлечены совершенством, которое приводит к непрекращающейся самокритике. Внешне вы выглядите уравновешенным и привлекательным, но вы так строги к себе, что это может доходить до абсурда и мешать вашей мирной, гармоничной жизни.
9 - число гордых людей
Вы обладаете позитивной гордостью, которая толкает вас на большие свершения. Вы ставите перед собой великие цели, после того как вы их достигаете, а так зачастую и происходит, вы получаете настоящее удовлетворение собой.
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