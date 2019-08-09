В Twitter обнаружили, что из-за ошибки он мог делиться данными пользователей с рекламодателями, хотя не имел на это соответствующих разрешений. Также сервис мог делать предположения об используемом устройстве, опять же, без разрешения. Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Twitter пояснил, что если пользователь нажимал или просматривал рекламные объявления в одном из его мобильных приложений, начиная с мая 2018 года, он мог передавать рекламодателям непредусмотренную информацию, такую как код страны пользователя и время взаимодействия с объявлением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с сентября 2018 года сервис также мог показывать пользователям рекламу на основе сделанных им выводов об используемом устройстве. Эти данные остались в Twitter.

Обе ошибки были исправлены. Тем не менее, компания заявляет, что она все еще определяет, кто из пользователей мог быть затронут этими сбоями.

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