Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.

"Замечательная встреча состоялась этим днем в Белом Доме с Джеком (Дорси) из Twitter. Много тем обсудили, касающихся их платформы, и мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог", - написал Трамп.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb