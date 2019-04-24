Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.

"Замечательная встреча состоялась этим днем в Белом Доме с Джеком (Дорси) из Twitter. Много тем обсудили, касающихся их платформы, и мира социальных сетей в целом. Надеюсь на открытый диалог", - написал Трамп.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

Пресс-секретарь Twitter назвал в своем заявлении встречу c президентом "конструктивной".

Тем временем, как сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный о разговоре источник, президент значительную часть встречи жаловался, что потерял часть подписчиков. По его мнению, Twitter целенаправленно их удаляет.

В свою очередь, Дорси отметил, что число фолловеров может измениться в связи с тем, что Twitter проводит работы по избавлению от поддельных учетных записей.

Ранее мы писали о том, что Facebook возвращает долгожданную функцию.