16 и 17 августа в Киеве пройдет завершающий фестиваль этого сезона Белые Ночи|COSMOS, кто станет его хедлайнерами и чего ждать

Белые Ночи - яркий фестиваль Киева. С этим сложно спорить, потому что такое количество развлечений, активностей и музыки вряд ли сыскать в другом месте. В этом году фестиваль впервые стал тематическим, так уже отшумели Versailles с шоу Короля и Королевы, встречей участников "Топ-модель по-украински" и 3D mapping.

На этом фестивале вас ждет ни чуть не меньше развлечений от космических фотозон до аллеи баров, от зоны фаст меридж до бьюти корнеров. Но главный вопрос: кто же станет музыкальными вояджерами этого действа? Открываем карту звезд и делимся подробностями:

1. ARTBAT - первые украинцы выступившие в лайвстриме Cercle на вершине горы Пан-ди-Асукар в Рио-де-Жанейро. Их треки для своих сетов используют: Solomun, Tale Of Us, Pete Tong, Deadmau5 и Richie Hawtin. Они выступают на таких фестивалях: Awakenings, Tomorrowland и Untold, а также были гостями радиошоу Pete Tong на BBC Radio 1.

2. JAN BLOMQVIST - хорошо известное имя для киевлян. Это будет уже 5 его приезд в столицу. В этот раз он сыграет то, что мы еще не слышали и обещает максимально передать атмосферу родного Берлина.

3. Malaa - таинственный бейс продюсер из США. Он всегда выступает в маске и обрел популярность в 2015 году. Музыкальные критики подозревают, что он/она уже известный артист, который создал секретный бэк-проект. Есть очень много слухов о том, что это DJ Snake, Tchami или Mercer, но подтвердить их пока не смогли. Тем не менее, Malaa активно выступает на таких масштабных фестивалях, как: Tomorrowland, Ultra, Electric Love, Airbeat One, Creamfields и уже очень скоро будет на Белые Ночи.

4. Cepasa - в ноябре 2018 года Cepasa выпустил четвертый студийный альбом Dark Beauty. Пилотный сингл Waves отметил Mixmag, а YouTube Music назвал Cepasa одним из самых ожидаемых прорывов 2019 года. На фестивале Белые Ночи Cepasa представит новую программу Dark Beauty Live.

5. Cape Cod - электронный проект саунд-продюсера и музыканта Максима Сикаленко. В 2016 году Максим выпустил дебютный альбом под названием "Cult". В 2018 году Cape Cod выпустил второй альбом "Echoes". В записи альбома принимали участие вокалисты из США, Великобритании, Ирландии. В ноябре 2018 Cape Cod получил премию Jagermeister Music Awards в номинации лучший электронный проект года. А уже в 2019 он выпустил совместный трек с Джамалой "Крок", который бьет все рекорды популярности.

Еще более 100 артистов украинской и зарубежной сцены, среди которых: Boii Costas, Nekliff, Dj Slef, TVORCHI Live, Mark Brainford, Musson (Artem Neba & Tokyo), Junket, The Organism, Guy Richard, Runov & Fleming и другие.