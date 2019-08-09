Принятие законов, которые немедленно обеспечат мирное урегулирование войны в Донбассе, формирование коалиции и правительства, снижение тарифов и прекращение тарифного геноцида, обеспечение контрольных функций оппозиции в парламенте путем принятия закона об оппозиции - это первоочередные задачи, которые должен выполнить новый парламент IX созыва.

На этом 9 августа во время выступления на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины акцентировал внимание народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

"Новоизбранная Рада должна срочно принять решения, которые облегчат жизнь людей на территориях возле зоны боевых действий. Для этого мы предлагаем создать в составе новоизбранной Рады Комитет по комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Обращаясь к представителям президентской фракции, оппозиционный политик указал на необходимость как можно быстрее сформировать коалицию и правительство.

"Это необходимо для принятия законов, направленных на формирование устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест, повышение производительности труда, возвращения трудовых ресурсов - украинцев из-за рубежа, преодоление коррупции и, самое главное, бедности. Необходимо уменьшить ежемесячные платежи украинских семей по нынешним тарифам и прекратить тарифный геноцид. Нужно также немедленно принять пакет медицинских законов, чтобы люди могли получать медицинские услуги", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Отдельно политик остановился на необходимости принять закон "Об оппозиции" и прекратить позорную практику Рады прошлого созыва, в которой оппозиция была лишена надлежащих ей контрольных функций в государстве.

"Обращаюсь к новоизбранным коллегам-депутатам: не повторяйте ошибок своих предшественников. В далеком 2014-м, так же в этой комнате, создали коалицию из более 300 депутатов и по мотивам политической жадности фактически лишили оппозицию участия в работе Рады, любых контрольных функций. Мы выступаем за то, чтобы оппозиция была представлена ​​в Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольном комитете и остальных государственных регуляторах. Оппозиция также должна присутствовать и в президиуме ВРУ", - отметил Сергей Левочкин.

Политик также поблагодарил избирателей за доверие к "Оппозиционной платформе - За жизнь" во время досрочных парламентских выборов и заверил, что фракция приложит все усилия для улучшения жизни каждого гражданина Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" готова работать в оппозиции, но мы будем работать исключительно в интересах нашего государства и народа Украины. Наши голоса всегда будут поддерживать все, что сделает Украину более сильной, независимой и богатой страной", - подытожил Сергей Левочкин.