Что категорически нельзя есть на ночь

На нашей фигуре сказывается практически все, что мы едим. Поэтому тем, кто не хочет набрать лишних килограммов нужно знать, какие продукты категорически запрещено есть на ночь.

Мороженое

Сладости способны вызывают резкое повышение сахара в крови, а затем не менее резкое его понижение. Шоколад и кофе, которые часто входят в состав мороженого, содержат кофеин, который тревожит нервную систему.

Сладкие хлопья

Зерновые хлопья не зря считаются блюдом для завтрака. Порой в них содержится больше сахара, чем в конфетах. Если вам захотелось съесть хлопья на ночь, выбирайте зерновые с высоким содержанием клетчатки и без сахара. Смесь углеводов и клетчатки поможет вам заснуть.

Мучные изделия

Во-первых, это быстрые углеводы, которые не стоит употреблять на ночь. Во-вторых, после них быстро повышается уровень сахара в крови.

Чесночный хлеб

Чеснок содержит химические соединения, которые вызывают изжогу. Поэтому, чтобы избежать расстройства желудка, а также неприятный запах изо рта, не ешьте чеснок на ночь.

Макаронные изделия

Макароны содержат углеводы и крахмал, которые повышают уровень сахара в крови, не позволяя уснуть.

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