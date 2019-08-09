Что категорически нельзя есть на ночь: топ-5 продуктов [ Редактировать ]
На нашей фигуре сказывается практически все, что мы едим. Поэтому тем, кто не хочет набрать лишних килограммов нужно знать, какие продукты категорически запрещено есть на ночь.
Мороженое
Сладости способны вызывают резкое повышение сахара в крови, а затем не менее резкое его понижение. Шоколад и кофе, которые часто входят в состав мороженого, содержат кофеин, который тревожит нервную систему.
Сладкие хлопья
Зерновые хлопья не зря считаются блюдом для завтрака. Порой в них содержится больше сахара, чем в конфетах. Если вам захотелось съесть хлопья на ночь, выбирайте зерновые с высоким содержанием клетчатки и без сахара. Смесь углеводов и клетчатки поможет вам заснуть.
Мучные изделия
Во-первых, это быстрые углеводы, которые не стоит употреблять на ночь. Во-вторых, после них быстро повышается уровень сахара в крови.
Чесночный хлеб
Чеснок содержит химические соединения, которые вызывают изжогу. Поэтому, чтобы избежать расстройства желудка, а также неприятный запах изо рта, не ешьте чеснок на ночь.
Макаронные изделия
Макароны содержат углеводы и крахмал, которые повышают уровень сахара в крови, не позволяя уснуть.
Также мы писали о том, какие продукты нельзя есть на ужин.
по теме
Кому нужно есть гематоген
Гематоген богат белками, жирами, углеводами и минералами
Почему нужно есть манго: топ-3 причины
Манго - один из немногих продуктов, который объединяет в себе изысканный вкус и невероятное количество полезных витаминов
Что нельзя есть на ужин: названы самые опасные продукты
Диетологи рекомендуют ужинать не менее чем за 4 часа до сна
Почему нужно есть авокадо: топ-5 причин
Авокадо - уникальный фрукт, который содержит в себе не только большое количество углеводов, но и полезных жиров
Какие популярные продукты особо опасны для мужчин
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что есть большое количество продуктов, которые вредят мужскому здоровью