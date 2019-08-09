Верховная Рада должна как можно быстрее начать работу для прекращения войны, установления мира и улучшения благосостояния украинцев - депутат [ Редактировать ]
Верховная Рада должна как можно быстрее начать работу для прекращения войны, установления мира и улучшения благосостояния украинцев. Об этом, подводя итоги первого заседания Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, сказал новоизбранный народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Пузанов.
По словам политика, заседание прошло в рабочем режиме, выступления народных избранников показали их готовность работать и как можно быстрее начать продуктивную деятельность парламента.
"Сегодня определена дата первого торжественного заседания Верховной Рады Украины, на котором депутаты примут присягу, и это даст начало работе нового парламента. Также решались вопросы количественного состава комитетов Верховной Рады и функционала этих комитетов. Мы договорились о том, что каждая политическая партия проработает те предложения, которые сегодня выдвинула крупнейшая политическая партия Украины - "Слуга народа". Соответственно, к среде 14 августа (дате следующего заседания Подготовительной депутатской группы - ред.) мы будем иметь сравнительную таблицу с учетом позиций каждой политической партии, которая будет представлена в Верховной Раде", - подчеркнул Александр Пузанов.
По мнению новоизбранного депутата, результаты парламентских выборов четко показали, чего хочет украинский народ, - он проголосовал за те политические силы, которые выступают за необходимость прекращения войны и установления мира в Украине, изменения тарифной политики в государстве.
"Выполнение этих задач должно стать целью деятельности Верховной Рады. Парламент нового созыва должен начать работу, как можно быстрее создать комитеты и начать работу по этим направлениям", - резюмировал Александр Пузанов.
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