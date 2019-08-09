В Киеве страшный ураган массово повалил деревья [ Редактировать ]
В Киеве ураган уничтожил более 120 деревьев и еще повредил почти 150. Об этом сообщает предприятие "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook.
"Кратковременный ураган, пронесшийся в Киеве 8 августа, стал причиной уничтожения 120 и повреждения почти 150 деревьев на балансовых территориях киевских коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и столичных лесопарковых хозяйств", - говорится в сообщении.
Больше всего вреда непогода принесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районах. Сейчас обследование территорий продолжается.
Коммунальщики работают в усиленном режиме, чтобы в первую очередь раскряжевать и убрать деревья и ветки, которые мешают передвижению людей, перекрывают проезды. Работают три бригады и привлечено три автовышки.
Отмечается, что на месте поваленных деревьев предполагается высаживать новые в благоприятный для этого период.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 августа, на большей части территории Украины пройдут дожди.
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