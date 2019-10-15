Этот признак говорит о серьезных заболеваниях: врачи напугали заявлением [ Редактировать ]
Беспричинная усталость является одним из главных признаков серьезных заболеваний. Такое заявление сделали медики, пишет Hyser.
Ее могут отмечать за собой пациенты с болезнью Альцгеймера, раковыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, проблемами со щитовидной железой и кишечником.
Исследователи подчеркнули необходимость не игнорировать этот симптом, а найти специалиста, который поможет разобраться с проблемой и установить ее причину.
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