Беспричинная усталость является одним из главных признаков серьезных заболеваний. Такое заявление сделали медики, пишет Hyser.

Ее могут отмечать за собой пациенты с болезнью Альцгеймера, раковыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, проблемами со щитовидной железой и кишечником.

Исследователи подчеркнули необходимость не игнорировать этот симптом, а найти специалиста, который поможет разобраться с проблемой и установить ее причину.

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