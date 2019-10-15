Многие люди очень часто откладывают плановое обследование "на потом" не зная, на сколько это важно - регулярно обследоваться у врача. По статистике именно из-за "молчаливых убийц" самая высокая смертность. Так, некоторые опасные заболевания никак не проявляют себя, среди них диабет, некоторые сердечные заболевания и другие, пишет "Голос.UA".

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Диабет

Перед тем, как врач ставит такой диагноз, может оказаться, что болезнь привела к возникновению гипертонии и повреждению кровеносных сосудов. Эта болезнь практически никак себя не проявляет, первый симптом - сухость во рту.

Ночной апноэ

Для этого состояния характерны неожиданные остановки дыхания у спящего человека, которые опасны прежде всего своими последствиями, затрагивающих сердце и мозг.

Синдром поликистозных яичников

Заболевание развивается из-за избытка мужских гормонов. Повышаются риски болезней сердца, диабета и даже рака эндометрии, а симптомов фактически нет.

Рак легких

Обычно, говоря о симптомах рака легких, врачи указывают на боли в груди, хрипы, нехватку дыхания, осиплость и сухой кашель на протяжении 2-х недель.

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