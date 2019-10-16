Сергей Левочкин: власть должна выполнять свои предвыборные обещания относительно мира, а не идти на поводу у улицы [ Редактировать ]
Власть должна выполнять свои предвыборные обещания относительно мира, а не идти на поводу у улицы. "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова работать вместе с властью ради восстановления мира. Об этом заявил журналистам в Верховной Раде народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Первый вопрос, который сейчас ставит жизнь перед страной, перед властью, - это восстановление мира. Без мира не будет развития экономики, не будет зарплат и пенсий, не будет нормальной жизни в Украине. Поэтому власть должна не идти на поводу у улицы, а выполнять свои предвыборные обещания", - считает Сергей Левочкин.
Политик отметил, что фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" готова поддерживать все необходимые законопроекты.
"Мы готовы работать вместе с властью ради восстановления мира. Мы готовы поддерживать президента Зеленского во всех его инициативах, направленных на выполнение Минских договоренностей. Только они являются бесспорной дорогой к миру, и это признано всем миром - решением Совета безопасности ООН, всеми участниками переговоров", - подытожил народный депутат.
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