Мы требуем на законодательном уровне снизить цену на газ. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 16 октября.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против очередного повышения тарифов.

"Пять лет проводили эту политику, в 10 раз повысили тарифы, в стране энергетическая бедность, люди не могут платить и переходят на дрова. Надо это прекратить. Мы зарегистрировали законопроект №1122, который предусматривает установление нормальной, экономически обоснованной цены на газ. И требуем рассмотреть его в первую очередь. Надеемся, что депутаты от монобольшинства поддержат этот законопроект и таким образом продемонстрируют, что они пришли в Раду отстаивать интересы людей", - сказал Юрий Бойко.

Политик также отметил, что проект Государственного бюджета на 2020 год в том виде, в котором он представлен, является несправедливым.

"Он полностью повторяет бюджеты предыдущих лет. Мы никогда не поддерживали бюджеты построения полицейского государства с бедным населением. И когда фракции, которые входили в правящее большинство, начинают критиковать этот бюджет, то это лицемерие. Потому что они проводили такие же бюджеты в предыдущие пять лет, в результате чего люди беднели, а количество силовых структур увеличивалось", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Если не будут учтены наши предложения, то мы не будем голосовать за этот бюджет. У нас абсолютно четкая последовательная позиция: больше социальных выплат, больше поддержки граждан, больше льгот, которые люди заработали, а не увеличение финансирования силовиков. Мы категорически против предложенного проекта бюджета", -отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" подготовила свой альтернативный вариант бюджета на 2020 год. В нем, в частности, предлагается увеличить расходную часть бюджета на 260 млрд грн., из которых 200 млрд грн. направить на повышение социальной защиты населения, 60 млрд грн. - на развитие экономики на национальном и региональном уровнях.