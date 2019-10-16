В Украине за систематические пропуски школьников будут штрафовать родителей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684.

В документе сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости - уведомить полицию.

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Уточняется, что уважительной причиной для отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать и предоставить письменное заявление.

Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу - то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет - то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.

Такие дела рассматривают на заседаниях суда. В первый раз суд может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен.

Если ситуация повторится, то родителям грозит более серьезный штраф - в размере от 1700 гривен до 5100 гривен, без учета судебного сбора.

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