Украинцев начали штрафовать за коммунальные долги [ Редактировать ]
С понедельника, 10 июня, в Украине начали действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается долгов, которые образовались после вступления в силу новых норм закона о ЖКХ, т.е. после 1 мая.
Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий.
Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.
Ранее мы писали о том, что долг украинцев за коммуналку уменьшился вдвое.
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