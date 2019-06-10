С понедельника, 10 июня, в Украине начали действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается долгов, которые образовались после вступления в силу новых норм закона о ЖКХ, т.е. после 1 мая.

Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий.

Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Ранее мы писали о том, что долг украинцев за коммуналку уменьшился вдвое.