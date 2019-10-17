После противостояния с Чарльзом Конвеллом умер американский боксер Патрик Дэй. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

После нокаута Дэй получил черепно-мозговую травму, в бессознательном состоянии его доставили в больницу. Боксеру была проведена операция, однако, он скончался.

Ранее сообщалось, что Гвоздик сделал заявление перед боем с Бетербиевым.