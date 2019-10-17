Известный боксер после нокаута впал в кому и умер [ Редактировать ]
Иллюстративное фото (unsplash)
После противостояния с Чарльзом Конвеллом умер американский боксер Патрик Дэй. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).
После нокаута Дэй получил черепно-мозговую травму, в бессознательном состоянии его доставили в больницу. Боксеру была проведена операция, однако, он скончался.
Ранее сообщалось, что Гвоздик сделал заявление перед боем с Бетербиевым.
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