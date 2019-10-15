Гвоздик сделал заявление перед боем с Бетербиевым [ Редактировать ]
Александр Гвоздик, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC перед поединком с российским боксером Артуром Бетербиевым сделал заявление о своих планах, пишет Boxing News 24.
"Моей первой целью было завоевание пояса чемпиона мира. Теперь я планирую объединить титулы и первым шагом в этом направлении станет Бетербиев. Это будет зрелищный бой для болельщиков, которые этого хотели. Мы подарим им этот праздник. Я точно знаю, что стану объединенным чемпионом мира. У меня в команде лучший тренер Тедди Атлас. Под его руководством состоится уже третий бой. С каждым выходом на ринг я становлюсь только лучше", - заявил украинец.
Бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в США. На кону в этом поединке будут стоять два титула чемпиона мира в полутяжелом весе: WBC, который принадлежит Гвоздику, а также IBF, которым владеет Бетербиев.
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