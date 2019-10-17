"Этот мешок?": Каменских публично высмеяли [ Редактировать ]
Известная певица Настя Каменских опубликовала новое фото. Публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
Она позировала в бирюзовом спортивном костюме оверсайз.
"Бублик мой любимый, еще раз спасибо за костюм! Он идеальный", - подписала певица фото.
Но поклонники не оценили наряд звезды: "Этот мешок?", "Он не великоват?", "Это костюмчик Потапа до похудения?".
Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.
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