Известная певица Настя Каменских опубликовала новое фото. Публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

Она позировала в бирюзовом спортивном костюме оверсайз.

"Бублик мой любимый, еще раз спасибо за костюм! Он идеальный", - подписала певица фото.

Но поклонники не оценили наряд звезды: "Этот мешок?", "Он не великоват?", "Это костюмчик Потапа до похудения?".

Раньше сообщалось о том, что Настя Каменских показала фото в прозрачном белье. А также Каменских обвинили в пошлости.