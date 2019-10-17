"Кто ты?": Лобода шокировала фото с загадочным мужчиной [ Редактировать ]
Светлана Лобода / Фото: Instagram
Украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников новым фото. В своем Instagram Лобода опубликовала снимок, где она на фото с неизвестным мужчиной.
"Кто ты?"- написала звезда под фото.
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Поклонники решили угадать, кто на фото с певицей: "Макс Барских?", "Свик?", "Теперь и нам интересно".
Ранее Светлана Лобода показала фото без нижнего белья. А Вера Брежнева показала пикантное фото в белье.
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