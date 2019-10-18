Дмитрий Спивак: "Украинская власть совершила госпреступление, вмешавшись в политическое противостояние США" [ Редактировать ]
По мнению эксперта, Украина не должна топтать собственный бизнес в угоду международным интересам
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко совершил государственное преступление, приняв активное участие в политическом скандале вокруг давления администрации Трампа на Украину, - считает общественный деятель и руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак. Об этом он заявил в интервью порталу Politeka.
"Именно Луценко своими действиями подвел Украину под сегодняшний международный скандал. На мой взгляд, он совершил уголовное, государственное преступление, потому что не имеет права генпрокурор одного государства встречаться с частным лицом другого государства и предоставлять тому информацию, которая, вполне возможно, является государственной или коммерческой тайной", - утверждает общественный деятель.
Дмитрий Спивак уверен, что, желая сохранить "тёплое" кресло, генпрокурора Луценко пренебрег государственными интересами в угоду личной выгоды.
"Большинству украинцев не интересно, кто входит в совет директоров той или иной компании Украины. Но важно, кто и сколько платит налогов в бюджет, из которого людям идут пенсии, пособия, субсидии. Компания Burisma - один из топ-3 налогоплательщиков страны, она только за последние два года заплатила около 6 млрд грн налогов. Там работают тысячи украинцев, которые получают зарплаты, платят налоги, кормят свои семьи. Несмотря на это, Луценко втянул компанию в международные разборки, что негативно отразится не только на ее бизнесе, но и на инвестклимате Украины в целом", - считает Спивак.
По его словам, ситуация вокруг компании Burisma отпугнула крупных иностранных инвесторов, так как действия прокуратуры дали однозначный сигнал мировому бизнес-сообществу: украинские правоохранительные органы в угоду политическим раскладам готовы растоптать любое юридическое лицо, любого налогоплательщика страны.
Напомним, главной причиной политического скандала в США с участием Украины стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Якобы Дональд Трамп потребовал от Зеленского инициировать в Украине расследование против семьи своего политического противника — демократа Джо Байдена, сын которого Хантер Байден ранее входил в состав совета директоров Burisma. Позже стало известно о встречах экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, где обсуждалось дело компании Burisma. Все это уже привело к началу процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.
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