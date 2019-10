Популярная певица Леди Гага рухнула со сцены вместе с фанатом во время своего шоу. Видео инцидента появилось в Twitter.

Отмечается, что происшествие случилось на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе. На видео видно, как поклонник берет на руки Леди Гагу и артистка обхватывает мужчину ногами. Однако, что-то пошло не так, и вместе они падают со сцену.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl