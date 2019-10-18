Леди Гага упала со сцены с поклонником [ Редактировать ]
Популярная певица Леди Гага рухнула со сцены вместе с фанатом во время своего шоу. Видео инцидента появилось в Twitter.
Отмечается, что происшествие случилось на концерте Леди Гаги в Лас-Вегасе. На видео видно, как поклонник берет на руки Леди Гагу и артистка обхватывает мужчину ногами. Однако, что-то пошло не так, и вместе они падают со сцену.
Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl— ash hole (@idkpinecone) 18 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева в кожаном боди ошарашила поклонников.
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