На выходных, 18 и 19 октября, наступит благоприятный день для новых начинаний. В эти дни лучше всего заниматься важными делами, которые принесут нужных успех в будущем. Также важно уделить должное внимание близким, им сейчас необходимо ваша помощь.

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Эти дни усилят умственные способности, поэтому нужно сконцентрироваться на неотложных делах. Астрологи также предвещают внезапные затраты. Бизнес-планы чаще всего могут оказаться удачными.

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