Ваша карта заблокирована: аферисты придумали новый способ "развода" [ Редактировать ]
Украинцев снова пытаются обмануть и связанно это с банковской сферой. Так, жителям страны приходит сообщение о том, что их карта в банке заблокирована. Для того, чтобы решить проблему, просят обратиться по номеру телефона, который указан в сообщении.
Podrobnosti.ua выяснили, чем может обернуться звонок "за помощью".
Так, на номер пришло следующее сообщение:
Если перезвонить по указаному в сообщении номеру телефона, берет трубку мужчина, который представляется сотрудником банка.
После чего предлагает выяснить ситуацию и просит продиктовать номер телефона, на который пришло сообщение. Далее он говорит о том, что вы должны получить смс с 4 цифрами, которые в последствии просит продиктовать. Обратите внимание, что делать это категорически нельзя.
Podrobnosti.ua связались с банком по номеру телефона, который указан на официальном сайте. Сотрудник проверил номер телефонов, с которого пришло сообщение о блокировании счетов и номер, который указан в тексте смс. Эти номера "Ощадбанку" не принадлежат.
Кроме того, по словам сотрудника банка, если назвать 4 цифры, которые вам во время разговора якобы выслал банк, мошенники могут восстановить доступ к вашему личному кабинету или выполнить любую банковскую операцию.
Будьте внимательны и всегда перепроверяйте информацию ради своей безопасности.
Ранее мы писали о новом способе мошенников, в ходе которого выманивают деньги у украинцев. Также читайте об еще одной кредитной схеме мошенников.
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