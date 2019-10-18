Украинцев снова пытаются обмануть и связанно это с банковской сферой. Так, жителям страны приходит сообщение о том, что их карта в банке заблокирована. Для того, чтобы решить проблему, просят обратиться по номеру телефона, который указан в сообщении.

Podrobnosti.ua выяснили, чем может обернуться звонок "за помощью".

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Так, на номер пришло следующее сообщение:

Если перезвонить по указаному в сообщении номеру телефона, берет трубку мужчина, который представляется сотрудником банка.

После чего предлагает выяснить ситуацию и просит продиктовать номер телефона, на который пришло сообщение. Далее он говорит о том, что вы должны получить смс с 4 цифрами, которые в последствии просит продиктовать. Обратите внимание, что делать это категорически нельзя.

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Podrobnosti.ua связались с банком по номеру телефона, который указан на официальном сайте. Сотрудник проверил номер телефонов, с которого пришло сообщение о блокировании счетов и номер, который указан в тексте смс. Эти номера "Ощадбанку" не принадлежат.

Кроме того, по словам сотрудника банка, если назвать 4 цифры, которые вам во время разговора якобы выслал банк, мошенники могут восстановить доступ к вашему личному кабинету или выполнить любую банковскую операцию.

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Будьте внимательны и всегда перепроверяйте информацию ради своей безопасности.

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