Во всемирной паутине появился новый вид мошенничества. Украинцам приходят сообщения в популярных мессенджерах о том, что компания Adidas "раздает бесплатно" товары в честь праздника.

В течении недели многие пользователи интернета начали получать сообщения о том, что компания раздает 3000 пар бесплатных кроссовок. Чтобы забрать брендовую обувь, необходимо выполнить ряд условий.

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При переходе с мессенджера по фейковой ссылке опубликовано приветствия: "Мы празднуем наш день рождения, предоставив 3000 пар бесплатных туфель и футболок!" И далее, для получения гарантированных призов участнику предлагают пройти опрос, где после необходимо поделиться ссылкой посредством мессенджера WhatsApp".

При переходе предоставлялась возможность "выбрать размер обуви" и злоумышленники запрашивали деньги, но теперь контент интернет-ресурса изменен и для продолжения сессии, предлагают направить рассылку друзьям далее. В случае направления рассылки, открывается мошенникам доступ к телефонной книге.

А далее они могут с легкостью воспользоваться вашей личной информацией.

Раньше сообщалось о том, что 25-летний гражданин Украины и бывший сотрудник Microsoft использовал тестовый аккаунт, чтобы украсть $10 млн в цифровой валюте у своего бывшего работодателя