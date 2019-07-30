Осторожно мошенники: в сети появился новый развод [ Редактировать ]
Во всемирной паутине появился новый вид мошенничества. Украинцам приходят сообщения в популярных мессенджерах о том, что компания Adidas "раздает бесплатно" товары в честь праздника.
В течении недели многие пользователи интернета начали получать сообщения о том, что компания раздает 3000 пар бесплатных кроссовок. Чтобы забрать брендовую обувь, необходимо выполнить ряд условий.
При переходе с мессенджера по фейковой ссылке опубликовано приветствия: "Мы празднуем наш день рождения, предоставив 3000 пар бесплатных туфель и футболок!" И далее, для получения гарантированных призов участнику предлагают пройти опрос, где после необходимо поделиться ссылкой посредством мессенджера WhatsApp".
При переходе предоставлялась возможность "выбрать размер обуви" и злоумышленники запрашивали деньги, но теперь контент интернет-ресурса изменен и для продолжения сессии, предлагают направить рассылку друзьям далее. В случае направления рассылки, открывается мошенникам доступ к телефонной книге.
А далее они могут с легкостью воспользоваться вашей личной информацией.
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