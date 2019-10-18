В пятницу вечером, 18 октября, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал о том, что в Верховной Раде нашли дикую куницу. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - сказано в сообщении.

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Пост депутат подкрепил снимками и видео того, как птица бегает по коридору.

Отметим, что, по словам депутата, куницу поймали и выпустили на волю.

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