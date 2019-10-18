Гость удивил: в Раду "залетело" дикое животное (видео) [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 18 октября, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал о том, что в Верховной Раде нашли дикую куницу. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос", - сказано в сообщении.
Пост депутат подкрепил снимками и видео того, как птица бегает по коридору.
Отметим, что, по словам депутата, куницу поймали и выпустили на волю.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции. Смотрите также видео о 50 днях работы новой Верховной Рады.
по теме
В Сумах жестокие студентки бросили в колодец котов (видео)
В Сумах студентки училища отсняли на видео, как выбросили в колодец двух котов
Украинский курорт атаковали жуткие черные черви (видео)
В Украине, в курортном городе, жители страдают от черных червей, которых называют кивсяками
Собака спела гимн Украины и стала знаменитой (видео)
Мелодию было слышно из громкоговорителя и собака решила "подпеть"
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов
Викривачі чи донощики: Верховна Рада продовжила законодавчо боротися з корупцією
Верховна Рада сьогодні продовжила законодавчо боротися з корупцією й ухвалила законопроект, що захищатиме людей, які повідомлятимуть в антикорупційні органи про факти оборудок