"Слуга народа" предлагает отменить закон о люстрации [ Редактировать ]
Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский предлагает признать закон о люстрации утратившим силу. Сообщает "Украинская правда".
Законопроект "О признании утратившим силу Закона Украины "Об очистке власти", зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству 18 октября. Текст документа в настоящее время отсутствует.
На своей странице в Facebook Бужанский отметил, что 17 октября Европейский суд по правам человека признал положения закона об очищении власти нарушающими права человека.
"(ЕСПЧ - ред.) официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации - закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. ... Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который внес в парламент. ... По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу".
Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.
В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление - от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Позже суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.
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