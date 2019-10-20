В субботу, 19 октября, в Киевской области в лесу нашли труп пропавшей девушки. Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в убийстве. Задержанными оказались 44-летний бывший муж погибшей и его 55-летний знакомый, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители сообщили, что 15 октября бывший муж позвонил потерпевшей и под выдуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи. Около 15:30 женщина прибыла на встречу на автомобиле Land Rover Discovery. После чего мужчины напали на девушку, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль, и вывезли в лес.

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Бывший муж со знакомым увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по голове и жизненно важным органам, не совместимые с жизнью. После того, как злоумышленники забили до смерти женщину, они забрали все ценные вещи потерпевшей, автомобиль и скрылись с места преступления.

В результате оперативно-поисковых действий мужчины были задержаны. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 146 (кража человека) и пункта 3, 6, 12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. На данный момент продолжаются следственные действия, решается вопрос о выборе меры пресечения в виде удержания под стражей.

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