Близько сотні авіарейсів скасували у Німеччині. З перебоями працюють летовища в Берліні, Мюнхені та Кельні. Усе через страйк бортпровідників.

Протестують працівники чотирьох дочірніх компаній концерну Lufthansa. Вимагають підвищити зарплати й пенсії, і покращити умови роботи. Спершу обіцяли що страйк триватиме півдня, утім в останній момент - продовжили страйк до ночі. Керівництво компанії Lufthansa акцію назвало незаконною.

"Ми вважаємо страйк незаконним, бо профспілка, яка його організувала, не має права представляти інтереси працівників. Її очільників обрали з порушеннями процедури, ми про це вже неодноразово заявляли. Але сьогодні найважливіше те, що страждають пасажири", - заявив Мартін Лейтке, речник компанії Lufthansa.

"Я сам з Хорватії, приїхав на вихідні у Берлін. І ось - застряг в аеропорту. Ми вже тут більше чотирьох годин, і коли виберемося - невідомо", - бідкається Денніс Вадла, пасажир.