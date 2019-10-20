Через страйк бортпровідників у Німеччині скасували сотні авіарейсів [ Редактировать ]
Близько сотні авіарейсів скасували у Німеччині. З перебоями працюють летовища в Берліні, Мюнхені та Кельні. Усе через страйк бортпровідників.
Протестують працівники чотирьох дочірніх компаній концерну Lufthansa. Вимагають підвищити зарплати й пенсії, і покращити умови роботи. Спершу обіцяли що страйк триватиме півдня, утім в останній момент - продовжили страйк до ночі. Керівництво компанії Lufthansa акцію назвало незаконною.
"Ми вважаємо страйк незаконним, бо профспілка, яка його організувала, не має права представляти інтереси працівників. Її очільників обрали з порушеннями процедури, ми про це вже неодноразово заявляли. Але сьогодні найважливіше те, що страждають пасажири", - заявив Мартін Лейтке, речник компанії Lufthansa.
"Я сам з Хорватії, приїхав на вихідні у Берлін. І ось - застряг в аеропорту. Ми вже тут більше чотирьох годин, і коли виберемося - невідомо", - бідкається Денніс Вадла, пасажир.
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