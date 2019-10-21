Руководство морского и речкового транспорта в Украине изменено [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял судьбоносное решение. Это произошло на заседании 19 октября.
Там Кабмин уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.
Также сократили Дмитрия Баринова с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.
После этого правительство назначило первого заместителя главы морского и речкового транспорта в Украине. Им стал Николай Божко.
Также должность получил Сергей Игнатовский. Он стал заместителем главы Фонда государственного имущества Украины.
Раньше сообщалось о том, что назначен новый глава Киевской ОГА.
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