Кабинет министров Украины принял судьбоносное решение. Это произошло на заседании 19 октября.

Там Кабмин уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Также сократили Дмитрия Баринова с должности первого заместителя главы и Дмитрия Балибердина с должности заместителя главы Госслужбы морречтранспорта.

После этого правительство назначило первого заместителя главы морского и речкового транспорта в Украине. Им стал Николай Божко.

Также должность получил Сергей Игнатовский. Он стал заместителем главы Фонда государственного имущества Украины.

Раньше сообщалось о том, что назначен новый глава Киевской ОГА.