Назначен новый глава Киевской ОГА: кто им стал [ Редактировать ]
В воскресенье, 20 октября, на заседании Кабинета министров Украины согласовали назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации.
Алексей Чернышов является основателем инвестиционной компании VI2 Partners, а также главой Наблюдательного совета бизнес-ассоциации Украинский клуб недвижимости
Напомним, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Отмечается, что чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней.
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