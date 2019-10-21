Інклюзія в мистецтві. У Вишгороді під Києвом працює театр, серед акторів якого дорослі та діти з особливими потребами. На сцені вони перевтілюються в героїв, яких самі й вигадали, адже є спів-авторами вистав. Які теми порушують та яку інсценізацію готують цього разу - дивіться далі.

Андрійко перераховує друзів, з якими познайомився в театрі. Разом з ними він готується вийти на сцену.

Загалом у трупі 16 діток з різними вадами здоров'я. Займаються на рівні з іншими акторами.

"Ми не обмежуємо не за віком, не за особливостями. Навпаки ми намагаємося поєднувати відмінності, підкреслювати якісь особливості кожного. Головне, що нас об'єднує ми хочемо займатися творчістю", - говорить Уляна Данилюк, художній керівник дитячого інклюзивного театру Perfecto in Kilaba.

Ініціатива вистав - дитяча, сценарії - авторські. Кожна постановка розкриває соціально важливі для дітей теми.

"Такі питання, чому добро сильніше зброї, наприклад, так. Адже ми всі у соціумі знаходимось дітей також торкаються теми, які є у суспільстві, у нашій державі і вони думають про це", - говорить Уляна Данилюк.

Особливі дітки насамперед друзі, розповідають інші актори театру. І підхід до них простий.

"Ми завжди намагаємося бути більш тактовними, більш спокійними у спілкуванні з дітьми і у спілкуванні одне з одним", - говорить Іванна Данилюк, акторка дитячого інклюзивного театру Perfecto in Kilaba.

"Я просто прихожу в компанию, просто начинаю шутить и все такие - ооооо, мы потянемся к этому парню", - говорить Михайло Кохановський, актор дитячого інклюзивного театру Perfecto in Kilaba.

Разом зі своїми дітьми на сцену виходять і батьки. Вражені, наскільки заняття в театрі змінюють усіх.

"Больше в себе уверенности. Понял, что у него есть что-то свое такое, изюминка, которую он может донести людям. Дима уже второй год ходит в инклюзивную школу общеобразовательную так что театр ему очень помог", - говорить Валентина Шинкаренко, мати дитини з інвалідністю.

"Я один воспитываю ребенка уже 11 год. Знаете, я устал от начала, когда мы ходили садик-дом и выходили в песочницу - мамы хватали детей и убегали, мы были как прокаженные. И поэтому сейчас, когда нас принимают везде, мы принимаем это с радостью и благодарны очень", - говорить Геннадій Черевко, батько дитини з інвалідністю.

Вже за тиждень 27 жовтня актори інклюзивного театру покажуть мюзикл-виставу "Колискова для дракона" - постановку про страхи і упередження, за якими часто забуваєш про найголовніше.