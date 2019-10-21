Снижение рейтинга президента Зеленского и представителей его команды было ожидаемым явлением. Если и в дальнейшем украинское общество и экспертное сообщество позитивных изменений не будут видеть, то падение рейтинга Зеленского и его соратников продолжится. Чтобы переломить негативную тенденцию, должны произойти изменения, которые будут прочувствованы буквально каждой семьей. Такое мнение высказал политический эксперт Артем Бронжуков в статье 112.ua "Конец медового месяца: Рейтинг Зе и его команды продолжает стремительно снижаться по понятным причинам".

"Снижение рейтинга президента Зеленского и представителей его команды - вполне ожидаемое явление. Романтический сезон избирательной компании подошел к концу. Каких-либо реальных экономических изменений избиратели не ощутили, и поэтому имеет место разочарование в президенте и его команде", - сказал он.

На рейтинг президента негативно влияет повышение фискального давления, отмечают эксперты. Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал законы о введении программных регистраторов расчетных операций (РРО), электронных чеков и кэшбека покупателям за незаконно выданный чек. Накануне переговорная группа со стороны ФЛП выразила недоверие Юлии Ковалив и призвала Зеленского наложить вето на законы.

Кроме того, законопроекты 1210 и 1210-1 предусматривают, в частности, резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз и оставляют неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского. Как сообщалось, из-за повышения рентной платы прогнозируется закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. В поддержку металлургов, как сообщалось, уже выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата. Кроме того, согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC: налоговые инициативы, заложенные в законопроектах 1210 и 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже чем в России.

Международное сообщество уже давно кричит о том, что Коломойский становится токсичным для команды Зеленского, тем не менее влияние олигарха на президента и его команду не уменьшается. По факту именно Коломойский является главным выгодополучателем от скандальной "поправки Геруса", благодаря которой появилась возможность покупать электроэнергию у России по двусторонним договорам. В результате ферросплавные заводы Коломойского получили возможность покупать дешевую электроэнергию не только у государственной "Центрэнерго", над которой олигарх получил контроль, но и у России. И это, видимо, важнее реальной угрозы энергетической независимости Украины.

Напомним, согласно опросу КМИС, в октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с данными за сентябрь. Если в сентябре положительно относились к президенту 73% граждан, то в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС. Согласно ему, рейтинг ближайших соратников президента также снизился: премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, спикера Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.