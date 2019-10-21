Во вторник, 22 октября, Национальный банк Украины введет в обращение новую юбилейную монету номиналом в 5 гривен. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выход памятной монеты приурочили к 75-й годовщине освобождения Украины от немецких захватчиков.

Отчеканили их в тиражом в 40 тысяч штук.

На аверсе монеты скульпторы изобразили символический ландшафт поля боевых действий.

На реверсе художники изобразили мак в черном, багровом и красном тонах как символ памяти о жертвах трагедии с надписью "1944-2019". Также разместили профиль мужчины и ребенка с лавровой ветвью в руках.

Напомним, в Украине с 1 октября вывели из оборота монеты мелкого номинала.