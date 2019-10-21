НБУ вводит в обращение новую монету (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, Национальный банк Украины введет в обращение новую юбилейную монету номиналом в 5 гривен. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Выход памятной монеты приурочили к 75-й годовщине освобождения Украины от немецких захватчиков.
Отчеканили их в тиражом в 40 тысяч штук.
- На аверсе монеты скульпторы изобразили символический ландшафт поля боевых действий.
- На реверсе художники изобразили мак в черном, багровом и красном тонах как символ памяти о жертвах трагедии с надписью "1944-2019". Также разместили профиль мужчины и ребенка с лавровой ветвью в руках.
Напомним, в Украине с 1 октября вывели из оборота монеты мелкого номинала.
по теме
Снижение ставок по кредитам: в НБУ назвали условия
В пятницу, 11 октября, замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сделал заявление
Повышение ставки по депозиту: 5 способов увеличить вклад
В сентябре 2019 года условия по депозитным ставкам в Украине изменились
Доллар в обменниках остановился на новой отметке
На 7 октября, Национальный банк Украины установил курс валют
НБУ вилучає з обігу монети дрібних номіналів
З 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні
В Украине поднимут зарплаты женщинам
Министерство социальной политики планирует работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине