США встановлюють перший бойовий лазер на військовому кораблі [ Редактировать ]
США розпочали встановлювати перший бойовий лазер на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні-доці, пришвартованому в Сан-Дієго.
За проектними характеристиками, потужність променю в 150 кіловат дозволить вражати невеликі човни та безпілотники. Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати в реальних умовах. Повноцінно взяти її на озброєння - американці готуються до 2025 року.
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