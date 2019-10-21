Перший бойовий лазер на військовому кораблі

США розпочали встановлювати перший бойовий лазер на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні-доці, пришвартованому в Сан-Дієго.

За проектними характеристиками, потужність променю в 150 кіловат дозволить вражати невеликі човни та безпілотники. Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати в реальних умовах. Повноцінно взяти її на озброєння - американці готуються до 2025 року.