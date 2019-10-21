Развивать Киев нужно ради комфорта городских жителей, а не ради привлечения туристов. Об этом заявил украинский предприниматель, генеральный директор компании SAGA Development Андрей Вавриш на конференции Architecture of the Future 2019.

По словам девелопера, украинской столице необходимо создать комфортные условия, чтобы наращивать и сохранять человеческий капитал. Он также добавил, что, несмотря на большое количество интересных достопримечательностей и туристических объектов, Киев часто запоминается гостям беспорядком, недостатком мест для парковки и отсутствием необходимой инфраструктуры.

"Туристические объекты, о которых знает вся Европа, у нас уже есть. Но людям должно быть удобно. Они должны хотеть здесь жить. Борьба за человеческий капитал состоит не в том, что сделать какой-то один туристически привлекательный объект, за которым не убрано и в 100 метрах дорогу перекладывают", - рассказал Андрей Вавриш.

Предприниматель также пояснил, в каком направлении должен двигаться Киев, чтобы уже через 15 лет стать современной и удобной для жизни европейской столицей. По его мнению, нужно отойти от советских стандартов в сфере градостроительства, начать эффективно использовать территории и наладить конструктивный диалог между девелоперами, столичной общиной и властями.

"Образцовость - это не всегда эффектные, крупные объекты, которые всем нравятся. Это общее ощущение комфорта, спокойствия, безопасности, качественных сервисов, города как сервиса... В Киеве у нас есть городская ткань с огромным количеством территорий, которые не используются, не работают или работают неэффективно", - пояснил девелопер.

В качестве примера для подражания Андрей Вавриш привел Барселону, где на протяжении многих лет проводится ревитализация бывших промышленных территорий в современные полифункциональные кварталы.