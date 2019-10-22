Сім ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі. Російські найманці стріляли з гранатометів та мінометів. Під ворожим обстрілами опинилися позиції ЗСУ неподалік Авдіївки, Водяного та Верхньоторецького.

Неспокійно було й поблизу Золотого, Попасної та Оріхового. Втрат серед наших військових - немає.