Многие люди привыкли есть то, что им нравится, однако, далеко не все продукты полезны. По словам врачей есть то, что может привести к онкологическим заболеваниям. Об этом пишут "Акценты".

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Так, выяснилось, что трансжиры - самый вредный компонент, который с легкостью может уничтожить иммунитет и развить раковые заболевания.

Больше всего они содержатся в майонезе, в различных соусах, бургерах, и другом фастфуде. Также, отмечается, что солью также не стоит злоупотреблять.

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