В Кремле заявили о приостановлении процесса подготовки саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента России Владимира Путина, сначала - подготовка, потом - саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", сказал Песков.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".