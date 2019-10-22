Подготовка к саммиту "нормандской четверки" приостановлена - Песков [ Редактировать ]
В Кремле заявили о приостановлении процесса подготовки саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента России Владимира Путина, сначала - подготовка, потом - саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", сказал Песков.
Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".
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