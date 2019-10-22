Ждут неудачи: какие знаки зодиака столкнутся с опасностями в конце месяца [ Редактировать ]
Для некоторых знаков зодиака конец октября обернется неудачами. Такой прогноз дал астролог Павел Глоба. Так, он назвал три знака зодиака, которым уготовлены настоящие испытания. Об этом сообщает Styler.
Овны
Конец месяца станет для Овнов по-настоящему деструктивным периодом и принесет серьезные проблемы. Чтобы противостоять невзгодам, астролог рекомендует представителям знака сдерживать собственную импульсивность и поменьше общаться с агрессивными людьми, чтобы не заразиться от них негативной энергетикой.
Тельцы
Тельцы в конце октября будут заниматься самокопанием в надежде исправить прошлые ошибки, а также избежать неприятностей на работе. Астролог советует представителям знака не бояться неурядиц, с которыми помогут справиться обычные методы. Все, что нужно Тельцу для преодоления проблем конца месяца, это немного спокойствия. Улучшить настроение помогут близкие, друзья и общение с новыми людьми.
Раки
Из-за своей уязвимости и излишней эмоциональности Раки в конце месяца могут впадать в панику. Павел Глоба советует Ракам чаще общаться с более сильными духом знаками Зодиака, которые смогут зарядить их позитивом и оптимизмом. Кроме того, астролог рекомендует представителям знака не закрываться от мира, а, наоборот, быть открытыми и добродушными.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в октября.
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